Joseph Avn: Lübnan'da savaşın bilançosu ağırlaşıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşta 1400 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin yaralandığını bildirdi.

Joseph Avn, 5 Nisan 2026 Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, ülkesindeki insani ve maddi kayıplara ilişkin güncel verileri paylaştı.

"Şu ana kadar 1400 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi ise yaralandı." diyen Joseph Avn, can kayıplarının yanı sıra 1 milyon 200 bin kişinin yerinden edildiğini, ülke genelinde binlerce ev ve konutun yerle bir olduğunu belirtti.

İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını sert bir dille kınayan Avn, Tel Aviv'i "uluslararası insancıl hukuka ve Cenevre Sözleşmelerine saygı duymamakla" suçladı.

Avn, "İsrail, Gazze'de yaptıklarını Güney Lübnan'da da tekrarlamak istiyor, bu felaketin tekerrür etmesini engellemek devlet yetkililerinin görevidir." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı, iç barışın ve bir arada yaşamın "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayarak, mezhepsel fitne çabalarının yalnızca İsrail'in çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.

Joseph Avn, "Güvenlik güçleri ve ordu, ülkenin iç huzuru ve istikrarıyla oynamak isteyen herkese karşı en üst düzeyde teyakkuzdadır." şeklinde konuştu.