Abu Dabi- Hava saldırısı nedeniyle bir petrokimya fabrikasında yangın çıktı

18 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin bir saldırıyı imha ettiği, ancak düşen enkaz parçalarının başkentteki büyük bir petrokimya tesisinde yangına yol açtığı bildirildi.

Abu Dabi Medya Ofisinin resmi "X" hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Abu Dabi'deki ilgili ekipler, 'Borouge' petrokimya tesisinde, uçan bir nesneye ait enkaz parçalarının tesise düşmesi sonucu çıkan yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir."

Bildiride, yangının hava savunma sistemleri tarafından engellenen bir hava saldırısı sonucunda meydana geldiği belirtilirken, imha edilen nesnenin füze mi yoksa İHA mı olduğuna dair spesifik bir bilgi verilmedi.

Abu Dabi Medya Ofisi ayrıca şunları kaydetti:

"Hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar tesisteki faaliyetler derhal durdurulmuştur. Şans eseri, şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı kaydedilmemiştir."

Bölgenin hassas bir süreçten geçtiği bir dönemde yaşanan bu olayla ilgili olarak Abu Dabi yetkilileri, durumun kontrol altında olduğunu ve sivil savunma ekiplerinin maddi hasarın boyutuna ilişkin detaylı incelemelerine devam ettiğini vurguladı.