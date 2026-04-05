Mesrur Barzani: Erbil'e yönelik saldırılar kabul edilemez

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Erbil'deki ABD Başkonsolosluğuna ve sivil yerleşim alanlarına yönelik milislerin saldırılarını şiddetle kınarken, Bağdat'ı yasa dışı silahlı gruplara karşı yasal işlem başlatmaya çağırdı.

Mesrur Barzani, bugün (5 Nisan 2026 Pazar) X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Erbil'deki ABD Başkonsolosluğuna ve sivil yerleşim alanlarına yönelik milislerin saldırılarını şiddetle kınadı.

"Bu kasıtlı saldırılar, Kürdistan Bölgesi'nin, Irak'ın ve tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır ve hiçbir şekilde kabul edilemez." diyen Başbakan Barzani, bir kez daha, federal hükümete yasa dışı silahlı gruplara ve milislere karşı acil ve kararlı önlemler alması çağrısında bulundu.

Başbakan Barzani mesajının sonunda, terör saldırılarını engellemek ve failleri adalete teslim etmek için her türlü imkanı kullanmanın federal hükümetin görevi olduğuna vurgu yaptı.