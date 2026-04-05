BAE: Son 24 saatte ülkeye 9 balistik füze ve 50 İHA saldırısı düzenlendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, son 24 saatte hava savunma sistemlerinin 9 balistik füze ve 50 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından, bugün (5 Nisan 2026 Pazar), yapılan açıklamada, "hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan 9 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 50 İHA'ya müdahale ettiği" belirtildi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.