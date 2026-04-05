Lavrov: Tehdit dilini bir kenara bırakın ve müzakere masasına dönün

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'a tehditleri bir kenara bırakıp müzakere masasına geri dönme çağrısında bulundu.

Sergey Lavrov, bugün (5 Nisan 2026 Pazar) ABD'ye tehdit dilini bırakıp diplomasiye geri dönme çağrısında bulundu. Moskova'nın bu talebi, Donald Trump'ın İran'ın enerji ve ulaşım altyapısını yok etmekle tehdit etmesinin ardından geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Lavrov, bölge ülkelerinin gerilimleri azaltma çabalarının başarılı olmasını umduğunu, ancak ABD'nin tehdit dilinden vazgeçmesinin herhangi bir barış çabasının başarısı için ana koşul olduğunu vurguladı.

Görüşmede Lavrov ve Arakçi, İran'ın sivil altyapısına yönelik saldırıları şiddetle kınadı. İki bakan da Washington'ı nükleer santralleri ve hizmet tesislerini, özellikle de Rus uzmanların çalıştığı Buşehr nükleer santralini hedef almaktan vazgeçmeye çağırdı.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.