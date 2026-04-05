Tahran'da Şerif Üniversitesi bombalandı

İran'ın başkenti Tahran ve diğer bazı şehirleri sarsan bir dizi hava saldırısı ve patlama meydana geldi. Tahran'daki Şerif Üniversitesi ve çevresinin yoğun bombardımana tutulduğu bildirildi.

Medya kaynaklarına göre saldırılar sadece Tahran ile sınırlı kalmadı Mehrabad, Bender Abbas, Kum ve Şiraz şehirleri de benzer saldırılara maruz kaldı. Bender Abbas şehrinde beş güçlü patlama sesi duyulurken, Tahran'ın kuzeybatısındaki Şehrek bölgesi ve Mehrabad Havalimanı çevresi patlamaların şiddetiyle sarsıldı.

Fars Haber Ajansı, Tahran'ın güneydoğusundaki bir yerleşim bölgesine düzenlenen saldırıda en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Aynı zamanda İran Gazetesi, Kum şehrine düzenlenen saldırı sonucunda en az 5 kişinin daha öldüğünü duyurdu.

Bu askeri hareketlilik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için süre tanıdığı bir dönemde gerçekleşti. Trump, salı akşamına kadar boğazın açılmaması durumunda, köprülerin ve enerji santrallerinin bombalanması emrini vereceği konusunda uyardı.

Trump, kendisine ait Truth Social hesabından sert bir dille şunları yazdı:

"Salı günü, enerji santrallerinin ve köprülerin günü olacak, hepsi aynı anda. İran'da daha önce böyle bir şey yaşanmadı! Boğazı açın, yoksa cehennemi yaşarsınız."

Orta Doğu'daki savaş altıncı haftasına girerken gerilim tırmanmaya devam ediyor. Trump, cuma gününden beri kayıp olan ve ağır yaralanan bir Amerikalı pilotun ABD güçleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Bu tehditlere rağmen Trump, Fox News'a verdiği demeçte, pazartesi günü İran ile bir anlaşmaya varılması için iyi bir fırsat olduğunu belirtti ve ardından tanıdığı süreyi salı gecesi saat 20:00'ye kadar uzattığını ifade etti.