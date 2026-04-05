İran ve Lübnan Hizbullahı ile devam eden savaş İsrail ekonomisini çökertiyor

İsrailli bir ekonomi gazetesi, ülkesinin İran ve Lübnan Hizbullahı'na karşı yürüttüğü savaşın son altı haftalık maliyetinin yaklaşık 15 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın önemli ölçüde artmasının beklendiğini ortaya koydu.

Ekonomi haberleri üzerine uzmanlaşan İbranice yayın yapan "Calcalist" gazetesi, savaşın şimdiye kadar İsrail bütçesinden 47 milyar şekel (yaklaşık 15 milyar dolar) götürdüğünü iddia etti.

İsrail Savunma Bakanlığı, özellikle savaşın uzama ihtimaline karşı askeri harcamaları karşılamak adına 39 milyar şekel (yaklaşık 12,4 milyar dolar) tutarında ek bir bütçe talebinde bulundu.

Rapora göre savaş sivil sektörde de büyük hasara yol açtı:

- Füze saldırıları sonucu oluşan hasarlar için 26 binden fazla tazminat başvurusu yapıldı; bu zararın 320 ile 450 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

- Savaş nedeniyle işleri aksayan şirketler ve işçiler için tazminat olarak 2,1 ile 2,3 milyar dolar arasında bir kaynak ayrıldı.

- Ücretsiz izne çıkarılan işçiler için yaklaşık 160 milyon dolar harcanacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırısıyla başlayan ve binlerce kişinin ölmesine veya yaralanmasına neden olan savaş, 2 Mart tarihinde Lübnan'a da sıçramıştı. İran'ın müttefiki olan Hizbullah; İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine ve İsrail'in saldırılarına tepki olarak İsrail askeri üslerine saldırılar başlatmıştı.

Şu anda İsrail Hükümeti, bu bölgesel savaşın hayali maliyetleri karşısında ülke ekonomisinin daha fazla çökmesini önlemek ve ekonomik kısıtlamaları hafifletmek için yoğun bir baskı altında bulunuyor.