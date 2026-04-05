Axios: ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor

38 dakika önce

Amerikan haber sitesi Axios, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde; ABD ve İran'ın bir grup arabulucu ülke ile birlikte 45 günlük olası bir ateşkes anlaşmasının şartlarını müzakere ettiğini bildirdi.

6 Nisan 2026 Pazartesi tarihli Axios raporuna göre ABD ve İran'ın ateşkes ilan etme ve savaşı durdurmaya yönelik bu girişimi, bölgedeki askeri çatışmaların daha fazla tırmanmasını ve savaşın şiddetlenmesini önlemek için "son fırsat" olarak değerlendiriliyor.

Kaynaklar, "Görüşmeler devam etse de önümüzdeki 48 saat içinde nihai bir anlaşmaya varılma şansı oldukça düşük." noktasına dikkat çekti:

Bu diplomatik hamle, bölgenin topyekun bir savaş riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Arabulucular, bu geçici ateşkes aracılığıyla siyasi çözüm yolları bulmak ve gerilimi azaltmak için zaman kazanmaya çalışıyor.