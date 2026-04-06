ABD'nin İran savaşındaki askeri operasyonlarının maliyeti belli oldu

ABD'nin İran'daki askeri operasyonlarının finansal maliyetini izleyen "Iran War Cost Tracker" web sitesi, son 37 gün içinde savaşın maliyetinin 42 milyar dolar seviyesini aştığını duyurdu.

Sitenin güncel verilerine göre pazar günü itibarıyla savaşın toplam maliyeti 42,1 milyar dolara ulaştı. Haberde, bu tahminlerin Pentagon'un 10 Mart'ta ABD Kongresine sunduğu bilgilere dayandırıldığı belirtildi.

Raporda, Pentagon'un daha önce operasyonun sadece ilk altı günlük maliyetinin 11,3 milyar dolara ulaştığını açıkladığı belirtildi. Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı, gelecek aşamalarda askeri operasyonların sürdürülmesi için günlük 1 milyar dolar harcamayı planladıklarını ifade etti.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak askeri operasyonu 28 Şubat tarihinde başlamış olup, çatışmalar halen devam etmektedir.