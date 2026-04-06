Peşmerge Bakanlığı: Bir karargahımıza İHA ile saldırı düzenlendi

Peşmerge Bakanlığı, 4 insansız hava aracının (İHA) karargahlarını bir kez daha hedef aldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 5 Nisan 2026 Pazar gecesi yasa dışı grupların 4 İHA'yla Peşmerge güçleri karargahına tekrar saldırdığı belirtildi.

Federal hükümet, silahlı kuvvetler başkomutanı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Irak güvenlik kurumlarının bu terör saldırısını önlemek için ciddi bir adım atmadığı belirtilen açıklamada, "Peşmerge, güvenlik ve savunma sisteminin bir parçasıdır, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın güvenliğini korumada her zaman önemli bir rol oynamıştır. Bu ihlaller derhal durdurulmalı ve failler cezalandırılmalıdır." dedi.

Açıklamada ayrıca, "Tüm Irak ve Kürdistan halkının çıkarlarını gözeterek ve bu olumsuz durumu dikkate alarak harekete geçtik, ancak federal hükümet sessiz kalırsa başka bir tutum almak zorunda kalacağız." ifadelerine yer verildi.