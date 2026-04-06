İran, savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD teklifine cevabını Pakistan aracılığıyla sundu

İran resmi haber ajansı (IRNA), İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD teklifine cevabını Pakistan'a sunduğunu bildirdi.

Haberde, en üst düzeyde yapılan iki haftalık incelemelerin ardından İran'ın, savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD teklifine cevabını Pakistan aracılığıyla gönderdiği belirtildi.

Ajans, "cevabın 10 maddeden oluştuğunu, geçici ateşkesin reddedildiğini ve İran'ın mülahazaları dikkate alınarak savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi gerekliliğinin vurgulandığını" açıkladı.

IRNA ayrıca, "İran'ın cevabının; bölgedeki savaşların sona erdirilmesi, Hürmüz üzerinden güvenli geçiş için bir protokol oluşturulması, yeniden imar ve yaptırımların kaldırılması gibi talepleri içerdiğini" ifade etti.

Süreç, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ve bazı üst düzey liderlerin hayatını kaybettiği hava saldırılarıyla tırmanmıştı. İran ise bu saldırılara kısa sürede yanıt vererek İsrail'e füzeler fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.