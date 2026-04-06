Mücteba Hamaney: "ABD ve İsrail, yenilgilerinin ardından terörizme başvurdu"

İran İslam Cumhuriyeti’nin yeni dini lideri Mücteba Hamaney, komutanlarının öldürülmesini Washington ve Tel Aviv'in savaştaki umutsuzluğunun ve başarısızlığının bir işareti olarak nitelendirdi.

Mücteba Hamaney, bugün (6 Nisan 2026 Pazartesi) ABD ve İsrail güçleri tarafından üst düzey bir Devrim Muhafızları komutanının öldürüldüğünü doğruladı.

Mesajında, "İran istihbarat ve güvenlik camiasının en etkili ve sessiz üyelerinden biri olarak tanımladığı" Mecid Hadimi'nin öldürülmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Hamaney, Devrim Muhafızları istihbarat teşkilatında üst düzey görevlerde bulunan General Hadimi'nin bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Hamaney mesajında, "ABD-İsrail güçleri, İran halkına karşı savaşta bir kez daha terörizme başvurdu." dedi.

İran'ın dini lideri, "askeri liderlerinin öldürülmesinin silahlı kuvvetlerin saflarında ve savaşçılarının iradesinde herhangi bir bölünmeye yol açmayacağını" vurgulayarak, İran güçlerini "çelik bir yapı" olarak nitelendirdi.