İran’dan ABD’ye kritik teklif! Hürmüz Boğazı için 2 milyon dolar şartı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, bölgede bir aydan uzun süredir devam eden askeri gerilimi dindirmek amacıyla İran’ın arabulucular vasıtasıyla ABD’ye sunduğu yeni teklifin detaylarını paylaştı.

Üst düzey iki İranlı yetkilinin gazeteye verdiği bilgilere göre 10 maddeden oluşan teklif paketinin en kritik başlıkları şunlar:

1. Güvenlik Garantisi: İran’a bir daha askeri saldırı düzenlenmeyeceğine dair garanti verilmesi.

2. Lübnan Şartı: İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarının durdurulması.

3. Yaptırımların Kaldırılması: İran’a yönelik uygulanan tüm ekonomik yaptırımların sona erdirilmesi.

Bu şartların kabul edilmesi halinde Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukayı kaldırmayı ve rotayı uluslararası gemi trafiğine yeniden açmayı taahhüt ediyor.

Teklifin en dikkat çekici noktası ise mali detaylar. İran, boğazdan geçen her gemiden 2 milyon dolar geçiş ücreti alınmasını öneriyor. Bu gelirin boğazın diğer yakasındaki Umman Sultanlığı ile paylaşılması planlanıyor.

İran tarafı, doğrudan nakdi tazminat talep etmek yerine, bu geliri ABD ve İsrail saldırılarında yıkılan altyapı tesislerini yeniden inşa etmek için kullanacağını belirtiyor.

Pakistan’ın arabuluculuğuyla Donald Trump yönetimine ulaştırılan bu teklif, Trump’ın belirlediği mühletin dolmasına sadece saatler kala geldi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada 7 Nisan Salı gecesine kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa İran’ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik "yıkıcı" saldırılar başlatacağı tehdidinde bulunmuştu.

Pazartesi günü Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenleyen Trump, İran’ın hamlesini, "Bu önemli bir teklif ve ciddi bir adım, ancak yeterli değil." sözüyle değerlendirildi.

Trump, taleplerinin tam olarak karşılanmaması durumunda Salı günü saat 20:00'de (ABD Doğu Saati) İran’ı "felç edecek" çapta büyük bir hava saldırısı emri vereceğini yineledi.

ABD Başkanı, olası bir operasyonun şiddetine dikkat çekerek, "Ülkelerini yeniden inşa etmeleri 100 yıl sürer." ifadelerini kullandı.