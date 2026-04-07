Başbakan Barzani: Kürdistan’a yönelik asılsız bahanelerle yapılan saldırılar artık son bulmalı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil’de bir Peşmerge’nin evine düzenlenen İHA saldırısını "savaş suçu" olarak nitelendirerek, Kürdistan halkına yönelik asılsız bahanelerle yapılan saldırıların artık son bulması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, 7 Nisan 2026 Salı günü bir taziye ve kınama mesajı yayımlayarak, Erbil sınırında bir Peşmerge'nin evine düzenlenen ve kendisi ile eşinin şehit olmasına yol açan İHA saldırısı haberinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Saldırıyı en sert şekilde kınayan Başbakan Barzani, bir ailenin hedef alınmasını "iğrenç bir suç" olarak tanımladı.

Mesajında uluslararası kamuoyuna da seslenen Başbakan Barzani, şu ifadelere yer verdi:

"Sivillerin ve vatandaşların konutlarının hedef alınması açık bir savaş suçudur. Masum Kürdistan halkının uğradığı bu haksızlığı ve maruz kaldığı zulmü tüm dünyaya duyuracağız. Artık asılsız ve hiçbir dayanağı olmayan bahanelerle halkımıza saldırılmasına izin verilmemeli, bu zorbalığa bir sınır konulmalıdır."

Bugün sabaha karşı saat 00:15 sularında, Erbil’in Zergezewi köyünde bir eve düzenlenen bomba yüklü İHA saldırısında, evli bir çift hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden erkeğin Peşmerge güçlerine mensup olduğu öğrenildi.