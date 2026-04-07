Peşmerge Bakanı: Vatandaşların canı ve topraklarımızın egemenliği kırmızı çizgimizdir

13 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Erbil’de bir Peşmerge ve eşinin şehit olmasına neden olan İHA saldırısını sert bir dille kınayarak, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğinin korunması için Bağdat ve uluslararası toplumu somut adım atmaya çağırdı.

Peşmerge Bakanı İsmail, 7 Nisan 2026 Salı günü yaptığı açıklamda, Erbil’in Zergezewi köyüne bomba yüklü İHA ile düzenlenen saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek kınadıklarını belirtti.

Bu "vahşi saldırı" neticesinde Musa Enwer Rasul isimli bir Peşmerge ile eşinin hayatını kaybettiğine işaret eden Bakan İsmail, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın can güvenliği ve topraklarımızın egemenliği kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle federal hükümet ve uluslararası toplumdan, bu suçlar karşısında sessiz kalmamalarını ve egemenlik haklarımızın korunması için pratik bir tutum sergilemelerini talep ediyoruz."

Sivil halkın hedef alınmasının ve insani-hukuki sınırların çiğnenmesinin bölge güvenliği için doğrudan bir tehdit olduğunu vurgulayan Şoreş İsmail, saldırıyı Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın onuruna yönelik bir saldırı olarak tanımladı.

Açıklamanın sonunda Bakan İsmail, şehit olan Peşmerge ve eşinin ailesine taziye dilekleri iletildi.

Bugün sabaha karşı saat 00:15 sularında, Erbil’in Zergezewi köyüne yönelik düzenlenen bomba yüklü İHA saldırısında, evli bir çift evlerinde hayatını kaybetmişti.