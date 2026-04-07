İddia: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney komada

İngiliz "The Times" gazetesi, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in Kum kentinde yoğun tıbbi gözetim altında olduğunu ve sağlık durumunun kritik bir aşamada olduğunu ileri sürdü.

Gazetenin ABD ve İsrail istihbarat kaynaklarına dayandırdığı diplomatik notlara göre Mücteba Hamaney şu an komada (bilinci kapalı) ve durumu oldukça dengesiz.

Haberde, Mücteba Hamaney’in bu sağlık sorunları nedeniyle devlet yönetimi ve stratejik karar alma süreçlerinde yer alamadığı belirtiliyor.

Savaşın başlangıcından bu yana halkın karşısına çıkmayan yeni liderin mesajları, yalnızca resmi medya kanalları üzerinden servis ediliyor.

Raporda ayrıca, 1 Mart sabahı ölümü resmen açıklanan eski lider Ali Hamaney’in cenazesinin Kum şehrinde defin için hazırlandığı bilgisine yer verildi. Hatırlanacağı üzere, Ali Hamaney’in ölümünün ardından Uzmanlar Meclisi, 9 Mart gecesi oğlu Mücteba Hamaney’i yeni lider olarak seçmişti.

Uluslararası cephede ise ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan İran'a yönelik sert mesajlar vermeye devam ediyor. İran’a bir anlaşma yapması için 7 Nisan Salı günü saat 20:00’ye (ABD Doğu Saati) kadar süre tanıyan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İran anlaşmayı kabul etmezse, o ülkede ayakta kalan tek bir köprü veya elektrik santrali bırakmayacağız; onları taş devrine geri döndüreceğiz."

Trump, bu müdahalenin aslında 47 yıl önce yapılması gerektiğini savunurken, İran’ın savaşın başladığı 28 Şubat tarihinde bugünkünden çok daha güçlü bir konumda olduğunu da sözlerine ekledi.

İranlı yetkililer ise yeni liderin sağlık durumunun kötüleştiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mücteba Hamaney’in sağlığının yerinde olduğunu belirterek, "Liderimizin kamuoyu önüne çıkmaması tamamen güvenlik protokolleriyle ilgilidir, yakında herkes onu bizzat görecektir." açıklamasında bulundu.