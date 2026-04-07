Başkan Barzani: Kürdistan halkının iradesi saldırılardan daha güçlüdür

Başkan Mesud Barzani, Erbil'in Zergezewi köyüne düzenlenen saldırıya tepki göstererek, Kürdistan halkının iradesinin tüm saldırılardan ve insansız hava araçlarından (İHA) daha güçlü olduğunu ve sivilleri şehit etmenin hiçbir cesaret ve gurur kaynağı olmadığını söyledi.

Başkan Barzani, 7 Nisan 2026 Salı günü, bir taziye mesajı yayımlayarak, "Dün gece, bir kez daha Kürdistan Bölgesi'ne haksız saldırı düzenlendi ve Erbil'e bağlı Zergezewi köyünde İran'a ait bir insansız hava aracıyla iki masum vatandaş şehit oldu." dedi.

Mesud Barzani mesajında, "Bu, en büyük suç ve zulümdür. Masum Kürdistan vatandaşları bu şekilde ve hiçbir gerekçe olmaksızın rastgele bir şekilde hedef alınıyor." sözlerini kullanarak, saldırıya tepki gösterdi.

Başkan Barzani mesajında ayrıca iki şehide Allah'tan cennet mekan, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

Kürdistan halkının iradesinin tüm saldırılardan ve insansız hava araçlarından (İHA) daha güçlü olduğunu ve sivilleri şehit etmenin hiçbir cesaret ve gurur kaynağı olmadığını belirten Mesud Barzani, "Kürdistan halkı Allah'a ve davalarının meşruiyetine güvenmektedir." ifadesini kullandı.

Bugün sabaha karşı saat 00:15 sularında, Erbil’in Zergezewi köyünde bir eve düzenlenen bomba yüklü İHA saldırısında, evli bir çift hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden erkeğin Peşmerge güçlerine mensup olduğu öğrenildi.