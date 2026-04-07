BCF: Şehit Musa ve Mujde'nin çocukları "Azizan" projesi çatısı altına alınacak

3 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), Erbil'in Zergezewi köyüne düzenlenen ve bir çiftin şehit olmasına yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadı.

BCF, 7 Nisan 2026 Salı günü bir taziye ve kınama mesajı yayımlayarak, Erbil’de bir Peşmerge’nin evine düzenlenen İHA saldırısını kınadı.

Saldırı sonucu iki çocuğun da ​​baba ve annelerinin sevgisinden mahrum kaldığını belirten BCF açıklamasında, "Barzani Yardım Vakfı olarak bu eylemi şiddetle kınıyor ve iki şehidin ailelerine, akrabalarına ve dostlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Acılarını paylaşıyor ve Allah'tan herkese sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların geleceğine ilişkin BCF şunları kaydetti:

"Azizan Projesi" kapsamına kalıcı olarak alınacak. Tüm geçim kaynaklarını güvence altına almayı taahhüt eder. Kendi kendilerine yetebilecek duruma gelene kadar tüm eğitim ve sağlık ihtiyaçları karşılanacaktır."

Bugün sabaha karşı saat 00:15 sularında, Erbil’in Zergezewi köyünde bir eve düzenlenen bomba yüklü İHA saldırısında, evli bir çift hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden erkeğin Peşmerge güçlerine mensup olduğu öğrenildi.