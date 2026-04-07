Başbakan Barzani: Kürdistan bu savaşın bir parçası değildir

"Halkımızın kanını dökenler er ya da geç cezalarını çekecektir"

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, "Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları durdurmak için hiçbir pratik adım atılmadı." dedi.

Başbakan Barzani, bugün (7 Nisan Salı), Erbil'in Zergezewi köyünde drone saldırısına şehit düşen çiftin taziye törenine katıldı.

Törenin ardından basın mensuplarına konuşan Mesrur Barzani, "Kürdistan Bölgesi'nin masum insanları bir kez daha hiçbir gerekçe olmadan saldırıya uğradı. İki vatandaşımız şehit oldu, bu hepimiz için büyük bir kayıp. Sayın Başkan Barzani'ye ve tüm Kürdistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Elleri Kürdistan halkının kanıyla kırmızı olanların er ya da geç cezalarını çekeceğini vurgulayan Başbakan, Halkımızın özgürlüğü ve gururu için şehitlerimizin yolundan devam edeceğiz. Ayrıca topraklarımızı ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Savaşın ve gerginliğin sona ermesini umduğunu belirten Mesrur Barzani, "Ne yazık ki, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları durdurmak için hiçbir pratik adım atılmadı." dedi.

Uluslararası toplumun tüm taraflarının, müttefik ve dost ülkelerin Kürdistan Bölgesi'ne desteklerini yinelediğini ifade eden Başbakan Barzani, Irak Hükümetinin teröristlerin Kürdistan Bölgesi'ne saldırmasını önlemek için büyük bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları durdurmak tüm taraflarla temas halinde olduklarını belirten Başbakan, "İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarının hiçbir gerekçesi yok. İranlı taraflarla görüştük ve şikayetlerimizi onlara ilettik.Onlara Kürdistan Bölgesi'nin bu savaşın bir parçası olmadığını ve hiçbir taraf için tehdit oluşturmadığımızı söyledik. Bölge halkına saldıranlar Allah katında ve halkın vicdanı önünde sorumludurlar, çünkü bu saldırıların hiçbir gerekçesi yoktur." diye konuştu.