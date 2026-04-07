Kürdistan Bölgesi, İran Konsolosluğuna nota verdi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi, endişelerini iletmek üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosluğuna nota verdi.

Dış İlişkiler Ofisinden, bugün (7 Nisan 2026 Salı), yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosluğuna resmi olarak nota verildiğini belirtti.

İlişkiler Ofisinin bu tutumu, İran'ın Süleymaniye Başkonsolosu'nun Kürdistan Bölgesi halkına ve anayasal ve siyasi kurumlarına yönelik bir dizi açıklaması ve tehdidinin ardından geldi.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu tür söylemlerden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bu tür tehditlerin diplomatik ilişkilere ve komşuluk ilkelerine hizmet etmediğini dile getirdiği kaydedildi.