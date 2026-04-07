ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "ABD askeri hedeflerine büyük ölçüde ulaştı. Hala yapmak istediğimiz bazı şeyler var." dedi.

JD Vance, 12 Nisan'da genel seçime gidecek olan Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'la Budapeşte'de bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"ABD'nin askeri hedeflerine büyük ölçüde ulaştığını" iddia eden ABD Başkan Yardımcısı, "Hala yapmak istediğimiz bazı şeyler var, örneğin İran'ın silah üretme yeteneği. Üzerinde çalışmak istediğimiz askeri yön bu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Nisan 2026 Salı günü, Truth Social platformu üzerinden paylaştığı mesajında, "Bu gece bütün bir medeniyet ölecek ve bir daha asla geri gelmeyecek." sözlerini sarf etmişti.

Bu durumun yaşanmasını istemediğini ancak bunun muhtemelen gerçekleşeceğini belirten ABD Başkanı, İran'daki mevcut yapının değişmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Farklı ve daha zeki zihinlerin hakim olduğu tam bir rejim değişikliğiyle "devrim niteliğinde harika bir gelişme" yaşanabileceğini ifade etmişti.

Gelişmeleri dünya tarihinin en önemli anlarından biri olarak nitelendiren Trump, "47 yıllık şantaj, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona eriyor. Tanrı büyük İran halkını korusun." demişti.