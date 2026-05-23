Başbakan Barzani ve Abdulhuseyin El-Musevi: Sorunlar anayasa temelinde çözülmeli

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat’taki üst düzey diplomasi trafiği kapsamında Ulusal Nehc İttifakı lideri Abdulhuseyin El-Musevi ile bir araya geldi. Görüşmede, Irak'taki siyasi istikrarın kurumsallaşması ve Bağdat ile Erbil arasındaki eş güdüm mekanizmaları ele alındı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Irak’taki mevcut siyasi süreçler, yapısal reformlar ve kronikleşen sorunların çözümü amacıyla siyasi aktörler arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiği vurgulanırken, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ortak hedef olarak belirlendi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin, yeni kurulan federal hükümette Sağlık Bakanı olarak kabineye giren Abdulhuseyin El-Musevi’yi tebrik ederek yeni görevinde başarılar dilediği aktarıldı.

Görüşmede, sorunların diyalog yoluyla, anayasaya saygı çerçevesinde ve tüm bileşenlerin hakları gözetilerek çözülmesi gerektiğinin altının çizildiği kaydedildi.

Bağdat’a sabah saatlerinde ulaşan Başbakan Mesrur Barzani, yoğun geçen ilk gün temasları kapsamında Irak’ın yeni Başbakanı Ali Zeydi ve Parlamento Başkanı ile de bir dizi kritik görüşme gerçekleştirmişti.