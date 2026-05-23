Başbakan Barzani: Maaş konusu diğer meselelerle karıştırılmamalı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, federal yetkililerle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek maaş konusunun siyasi meselelerden ayrı tutulması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Barzani yaptığı açıklamada, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Bağdat’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamındaki görüşmeleri çerçevesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bağdat ziyareti kapsamında şu ana kadar yaptığı toplantıların olumlu geçtiğini söyleyen Başbakan, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki ilişkileri ilgilendiren bir dizi konuyu ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını olumlu bir atmosferde ele aldık" ifadelerini kullandı.

Bu konularda iyi bir karşılıklı anlayışın mevcut olduğunu dile getiren Başbakan Barzani, "Siyasi taraflarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Kendileri de maaş meselesinin diğer konularla birbirine karıştırılmaması gerektiğini ve Kürdistan Bölgesi'ndeki maaş alanların durumunun da Irak'ın diğer tüm bölgelerindeki vatandaşlar gibi olması gerektiğini ifade ettiler." dedi.

Bağdat'ta Yoğun Diplomasi Trafiği

Bugün öğleden önce resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a ulaşan Başbakan Mesrur Barzani, ayak basar basmaz Irak'ın yeni Başbakanı Ali Zeydi ve Parlamento Başkanı Heybet Halbusi ile ilk kritik toplantılarını gerçekleştirdi.

İki gün sürmesi planlanan bu önemli ziyaretin ilk gününde Başbakan Barzani'nin sırasıyla Heybet Halbusi, Faik Zeydan, Musenna Samerrai, Muhammed Halbusi, Hadi Amiri, Haydar Abadi, Falih Feyyaz ve Ahmed Esedi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ziyaretin ikinci gününde ise Hamis Hançer, Kasım Araci, Muhammed Şiya Sudani, Nuri Maliki, Kays Hazali, Adil Abdulmehdi, Hümam Hammudi, Esad İdani ve İyad Allavi ile görüşme trafiği devam edecek.

Üst düzey temaslarda, bölgedeki genel durum, son siyasi gelişmeler ve federal kabinenin tamamlanması süreçleri masaya yatırılıyor. Bu ziyaret, Erbil ile Bağdat arasındaki tüm kronik sorunların Irak Anayasası temelinde çözüme kavuşturulması adına güçlü bir iyi niyet göstergesi niteliği taşıyor.