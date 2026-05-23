Başbakan Barzani: Irak Parlamentosu sorunların çözümünde aktif rol üstlenmeli

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Erbil ile Bağdat arasındaki kronikleşen sorunların anayasal çerçevede çözümü ve tüm bileşenlerin haklarını güvence altına alacak yeni yasa tasarılarını görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Başbakan Barzani, Bağdat’taki üst düzey temasları kapsamında Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Parlamentonun tüm etnik ve dini yapılara hizmet etme, toplumsal uzlaşıyı sağlama ve mevcut krizleri çözmedeki kritik yasama rolü üzerinde durulduğu aktarıldı.

Resmi açıklamada, Erbil ile federal yönetim arasındaki askıda kalan sorunların net bir takvime bağlanarak çözülmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Her iki taraf da Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki askıda kalan sorunların Irak Anayasası temelinde çözülmesi gerektiği konusunda ortak mutabakata varmıştır. Bu bağlamda, federal sisteme ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal statüsüne saygı ilkesi çerçevesinde, tüm bileşenlerin haklarını koruyacak bir dizi ulusal yasa tasarısının ivedilikle hazırlanıp onaylanmasının önemi vurgulanmıştır."