Faris İsa: Bağdat, memur maaşlarının kesilmeyeceği sözünü verdi

Irak Hükümetinin bu yıl Kürdistan Bölgesi'ndeki hiçbir memurun maaşının kesilmeyeceği ve bu konuda tam bir iş birliği sergileyeceği yönünde güvence verdiği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilcisi Faris İsa, bugün (23 Mayıs 2026 Cumartesi) Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki heyetin Bağdat'taki üst düzey temaslarına ilişkin K24’e açıklamalarda bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani’nin Bağdat’taki ilk resmi görüşmesini Irak'ın yeni Başbakanı Ali Zeydi ile gerçekleştirdiğini hatırlatan Faris İsa, Kürdistan Bölgesi Başbakanı'nın yeni federal Başbakan ve diğer üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıların "son derece olumlu ve kardeşane bir atmosferde" geçtiğini vurguladı.

Kamuoyunun merakla beklediği memur maaşları konusuna da değinen Temsilci İsa, "Bu yıl Kürdistan Bölgesi memurlarının hiçbir maaşının heba edilmeyeceğine ve süreçte bize her türlü kolaylığın sağlanacağına dair kesin sözler aldık." dedi.

Faris İsa ayrıca, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin de maaş meselesinin siyasi anlaşmazlıklardan tamamen uzak tutulması ve taraflar arasında bir kriz unsuru olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizdiğini aktardı.

Bu sabah kapsamlı bir heyetle resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a ulaşan Başbakan Mesrur Barzani’nin, yarın (24 Mayıs 2026) akşam saatlerine kadar Irak’ın başkentinde kalması bekleniyor.

Yoğun diplomasi trafiği kapsamında şu ana kadar federal Başbakan Ali Zeydi, Parlamento Başkanı Heybet Halbusi ve birçok üst düzey siyasi liderle bir araya gelen Başbakan Barzani'nin, Bağdat'taki kritik temasları devam ediyor.