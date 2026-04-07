Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı: "Evden çıkmayın"

48 dakika önce

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a verdiği sürenin bugün sona ermesiyle birlikte, Kuveytlilere gece 00.00-06.00 saatleri arasında evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik gelişmelerinin yakından takip edildiği ve toplumun güvenliği ile vatandaşlar ve ülkede yaşayanların korunması amacıyla önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara gece 00.00-06.00 saatleri arasında zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.

Söz konusu tedbirin toplumun güvenliğini sağlamak, önleyici tedbirleri artırmak ve güvenlik birimlerinin görevlerini etkin şekilde yerine getirmesine imkan tanımak amacıyla alındığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlar ile ülkede yaşayanlara resmi talimatlara uymaları ve bu süreçte ilgili kurumlarla iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün (7 Nisan 2026 Salı), Truth Social platformu üzerinden paylaştığı mesajında, "Bu gece bütün bir medeniyet ölecek ve bir daha asla geri gelmeyecek." sözlerini sarf etmişti.

Bu durumun yaşanmasını istemediğini ancak bunun muhtemelen gerçekleşeceğini belirten ABD Başkanı, İran'daki mevcut yapının değişmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Farklı ve daha zeki zihinlerin hakim olduğu tam bir rejim değişikliğiyle "devrim niteliğinde harika bir gelişme" yaşanabileceğini ifade etmişti.

Gelişmeleri dünya tarihinin en önemli anlarından biri olarak nitelendiren Trump, "47 yıllık şantaj, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona eriyor. Tanrı büyük İran halkını korusun." demişti.