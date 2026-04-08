Mesrur Barzani: Basra'daki Kuveyt Konsolosluğuna yapılan saldırı uluslararası hukukun ihlali

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Basra'daki Kuveyt Konsolosluğuna yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve bunu uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olarak nitelendirdi.

Başbakan Barzani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kuveyt'in Basra Konsolosluğunu hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Bu, uluslararası hukukun ve diplomatik anlaşmaların açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Mesrur Barzani, federal hükümete saldırının faillerini bulup, Kürdistan Bölgesi ile Irak'taki diplomatik misyonlara yönelik saldırılara son verecek ciddi ve pratik önlemler alması çağrısında bulundu.