Kürdistan Bölgesi ve Irak hava sahasını uçuşlara açacak

ABD ve İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta yaklaşık 40 gündür kapalı olan hava sahasının uçuşlara açılacağı duyuruldu.

Irak Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yaklaşık 40 gün kapalı kalan Irak hava sahasının akşam açılacağı belirtildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar ise Kurdistan 24'e yaptığı açıklamada, Irak hava sahasının uçuşlara açılması kararının ardından tüm Irak havalimanlarının faaliyetlerine yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Ahmed Hoşyar, havalimanının uçuşlara yeniden başlama konusunda tamamen hazır olduğunu açıkladı.

Irak, 28 Şubat'ta hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Bu süre daha sonra birkaç defa daha uzatılmıştı.