Neçirvan Barzani: ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ve İran arasında sağlanan geçici ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Neçirvan Barzani, bugün (8 Nisan 2026 Çarşamba), X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, ABD ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bu gelişmenin gerilimleri azaltmak ve sivilleri korumak için çok önemli bir adım olduğunu ve bölgeye yapıcı diyaloğun geri dönmesine yol açacağını belirten Neçirvan Barzani, ateşkesin sağlanmasında rol oynayan tüm tarafların çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Mesajının sonunda Kürdistan Bölgesi Başkanı, tüm tarafların bu taahhüde iyi niyetle bağlı kalmasını ve bölge genelinde istikrar, güvenlik ve refahı destekleyecek kalıcı bir barış için çalışmasını umdu.