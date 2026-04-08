Başkan Barzani: Ateşkesin kalıcı bir barışın başlangıcı olmasını temenni ediyoruz

Başkan Mesud Barzani, ABD ve İran İslam Cumhuriyeti arasında sağlanan ateşkesin kalıcı bir barışın başlangıcı olmasını temenni etti.

Mesud Barzani, bugün (8 Nisan 2026 Çarşamba), X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"ABD ve İran arasındaki bu ateşkesin bölgemize kalıcı barış, güvenlik ve mutluluk getirmesini ve bölgemizdeki sorunların tamamen sona ermesinin başlangıcı temenni umuyoruz. Şüphesiz barış her zaman savaştan daha iyidir."