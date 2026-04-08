Mesrur Barzani'den ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin mesaj

Başbakan Mesrur ​​Barzani, ABD ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak, Kürdistan Bölgesi'nin gerilimleri azaltma çabalarına desteğini ifade etti.

Mesrur Barzani, bugün (8 Nisan 2026 Çarşamba), X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "ABD ve İran arasındaki ateşkesin devam etmesini ve bölgede kalıcı istikrar ve barışın yolunu açmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Masrour Barzani, destek veren ve Kürdistan Bölgesi'ni korumaya yardımcı olan herkese teşekkürlerini ilaterek, "Kürdistan'a yönelik saldırılar haksız ve gerekçesizdi. Sivillere, Peşmerge'ye, altyapıya ve diplomatik misyonlara yönelik tüm saldırıların sona ermesini umuyorum." dedi.

Başbakan Barzani ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin gerilimleri azaltmayı ve bölgede kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan çabaları desteklemeye hazır olduğunu yineledi.