Başkan Barzani'den şehit Peşmerge Weysi Şerwani için başsağlığı

Mesud Barzani, bugün (8 Nisan 2026 Çarşamba), şehit Weysi Şerwani'nin babasına, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Weysi Şerwani, Soran bölgesindeki bir Peşmerge karargahına düzenlenen füze saldırısında ağır bir şekilde yaralanmıştı. Şerwani, dün (7 Nisan 2026 Salı) tedavi gördüğü hastanede yaklaşık iki hafta süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.