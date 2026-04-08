İsrail'den Lübnan'a yoğun hava saldırısı: Yüzlerce ölü ve yaralı var

İsrail ordusu, "Hizbullah'a ait 100'den fazla hedefe" hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Lübnan medyası ise saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü, yüzerce kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ile varılan ateşkesi Lübnan’da uygulamayı reddeden İsrail ordusu, saldırılarda Hizbullah’a ait olduğu belirtilen istihbarat merkezlerinin, füze sistemlerine bağlı altyapıların ve deniz kapasitesine ilişkin 100'den fazla noktanın hedef alındığını açıkladı.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre saldırılarda 300'den fazla kişinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nasraddin, Reuters'e yaptığı açıklamada, hastanelerin ölü ve yaralılarla dolu olduğunu belirterek sivilleri kan bağışı yapmaya çağırdı.

Bakan Nasraddin, İsrail ordusunun, Lübnan'daki çatışmaların başlamasından bu yana en büyük hava saldırısının gerçekleştirildiğini ve 50'den fazla şehir ve kasabayı hedef aldığını söyledi.

Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri Georges Kettaneh ise ülkedeki durumu "felaket" şeklinde nitelendirerek çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve bazı bölgelerde binaların tamamen çöktüğünü belirtti.

Lettaneh ayrıca yaralılara daha fazla yer açmak hastaların Beyrut'taki hastanelerden başkent dışındaki tesislere tahliye edildiğini aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkenin şiddetli bir saldırıya maruz kalmasının ardından İsrail saldırılarının hak tanımadığını ve hiçbir anlaşmaya veya taahhüde saygı duymadığını vurgularken, tehlikeli tırmanışın sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.