İngiltere: Lübnan’da ateşkese dahil edilmeli

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail’İn dün Lübnan’da gerçekleştirdiği yoğun bombardımana tepki göstererek, "Lübnan’ın da ateşkese dahil edildiğini görmek istiyoruz." dedi.

İsrail’in Lübnan’da yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yoğun hava saldırısı dünya genelinde büyük tepki çekti.

Yvette Cooper, bugün (9 Nisan 2026 Perşembe) yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını "son derece yıkıcı" ifadeleriyle ifade etti.

İngiliz Bakan, ABD-İran ateşkesinin istikrarsızlaşmasını önlemek için Lübnan’daki çatışmanın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Cooper, "Lübnan’ın da ateşkese dahil edildiğini görmek istiyoruz. Bunun Lübnan’ı da kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyoruz, aksi takdirde bu durum tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır. Dün İsrail’den gördüğümüz bu tırmanış son derece yıkıcıydı ve çatışmaların sona ermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakere edilebileceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla Pakistan'ın teklif ettiği İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran ise savaşı sonlandırmak için sunduğu 10 maddelik önerinin ABD tarafından prensipte kabul edildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi 15 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını belirtmişti.