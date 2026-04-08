İsrail ordusu: Naim Kasım'ın özel sekreteri Beyrut'ta öldürüldü

İsrail ordusu, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın özel sekreteri ve yeğeninin öldürüldüğünü iddia etti.

İsraik ordusu, bugün (9 Nisan 2026 Perşembe), Lübnan'ın güneyinde 10 silah deposunu imha ettiğini açıkladı.

Ordu, ayrıca çarşamba günü Beyrut'ta düzenlenen bir hava saldırısında Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım'ın özel sekreteri ve yeğeni Ali Yousef Harshi'yi öldürdüğünü belirtti.

Açıklamaya göre Ali Yousef Harshi, Naim Kasım'in ofisinin güvenliğinin yönetimi ve korunmasında önemli bir rol oynuyordu.