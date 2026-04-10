Erdoğan ile Pezeşkiyan telefonda konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ateşkes ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ateşkes ve bölgedeki güvenlik durumunun ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkese giden süreçte Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

İlerleyen günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeş İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyerek, Türkiye'nin hedefinin, bölgede yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu belirtti.