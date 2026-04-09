Neçirvan Barzani: Koalisyon güçleri ve Peşmerge arasındaki koordinasyon devam etmeli

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Koalisyon Güçleri Komutanı Kevin Lambert, Peşmerge, Irak ordusu ve koalisyon güçleri arasında devam eden koordinasyonun önemini vurguladı.

Neçirvan Barzani, bugün (9 Nisan 2026 Perşembe) Irak ve Suriye'deki Koalisyon Güçleri Komutanı Korgeneral Kevin Lambert’i Erbil’de kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ele alındı.

Neçirvan Barzani ve General Kevin Lambert, özellikle bölgedeki mevcut hassas aşamada istikrarı korumak ve zorluklarla mücadele etmek için Peşmerge, Irak ordusu ve güvenlik güçleri ile koalisyon güçleri arasında devam eden koordinasyon ve iş birliğinin önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca terör tehditleri ve DAİŞ tehdidiyle mücadele, savaşın Irak ve bölge üzerindeki etkisi ve sonuçları ile ortak ilgi alanlarına giren çeşitli konular da görüşüldü.