Başbakan Barzani, Komutan Kevin Lambert'i kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani ve Koalisyon Güçleri Komutanı Kevin Lambert, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırı ve tehditlere karşı mücadeleyi görüştü.

Mesrur Barzani, bugün (9 Nisan 2026 Perşembe), Irak ve Suriye'deki Koalisyon Güçleri Komutanı Korgeneral Kevin Lambert’i Erbil’de kabul etti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki genel durumun yanı sıra, bölgeye yönelik saldırı ve tehditlerle mücadele ele alındı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi'ne desteği ve yardımları için koalisyon güçlerine teşekkürlerini iletti.

Koalisyon Güçleri Komutanı Kevin Lambert ise güvenlik ve istikrarı korumak ve zorluklarla mücadele etmek için Peşmerge ve Kürdistan Bölgesi'ne verilen desteğin devam edeceğini vurguladı.