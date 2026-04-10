İranlı müzakere heyetinin İslamabad'a gittiği yönündeki iddialar yalanlandı

2 saat önce

İranlı müzakere heyetinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gittiği yönündeki iddiaların yalanlandığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, ismini açıklamadığı İranlı kaynağın konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Söz konusu kaynak, İran'ın Pakistanlı yetkililere resmi olarak bildirdiğine göre "Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar İslamabad'da ABD tarafıyla barış görüşmelerine katılma planı bulunmadığını" söyledi.

The Wall Street Journal, bir haberde, Washington ile müzakerelere başlamak üzere bir İran heyetinin İslamabad’a ulaştığını iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu söylemişti.

ABD-İran arasında geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakere edilebileceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla Pakistan'ın teklif ettiği İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran ise savaşı sonlandırmak için sunduğu 10 maddelik önerinin ABD tarafından prensipte kabul edildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi 15 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını belirtmişti.