JD Vance Pakistan'a gitti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geçici ateşkesin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve gerilimlerin eşi görülmemiş seviyelere ulaştığı bir dönemde İran müzakere heyetiyle görüşmek üzere Pakistan'a gitti.

JD Vance, bugün (10 Nisan 2026 Cuma), Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.

ABD Başkan Yardımcısı, savaşın daha da tırmanmasını önlemeyi amaçlayan dolaylı görüşmeler için bir heyete başkanlık ediyor.

JD Vance'e seyahatte Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner eşlik edecek. Kushner daha önce Tahran'ın nükleer ve füze programları hakkında üç tur dolaylı görüşmeye katılmıştı. Bu görüşme, Washington ve Tahran arasındaki ilişkilerin en üst düzeylerinden biri olarak kabul ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakere edilebileceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla Pakistan'ın teklif ettiği İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran ise savaşı sonlandırmak için sunduğu 10 maddelik önerinin ABD tarafından prensipte kabul edildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 15 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını belirtmişti.