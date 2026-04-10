İçişleri Bakanlığı: Kürdistan Bölgesi hiçbir zaman savaşın bir parçası olmadı ve olmayacak

"Kürdistan Bölgesi başından beri barışı destekledi, hiçbir zaman savaş ve gerginliğin bir parçası olmadı ve olmayacak"

İçişleri Bakanlığı, "Kürdistan Bölgesi başından beri barışı destekledi, hiçbir zaman savaş ve gerginliğin bir parçası olmadı ve olmayacak." dedi.

Bakanlıktan, bugün (10 Nisan 2026 Cuma), yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nin başından beri barış ve istikrarı desteklediği, bölgedeki savaş ve gerginliğin bir parçası olmadığını ve olmayacağını açıkladı.

9 Nisan 2026 Perşembe gecesi, Kürdistan Bölgesi'nin farklı bölgelerinde insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirildiğı belirtilen açıklamada, "Kürdistan Bölgesi ve vatandaşları durumun normalleşmesini beklerken, ne yazık ki ülkemizin barış ve ilerlemesini hazmedemeyen teröristler ve art niyetliler kaos yaratmaya devam ediyor." denildi.

Kürdistan Bölgesi'nin barış ve istikrara olan desteğini ifade eden İçişleri Bakanlığı, tüm tarafları bu saldırıları durdurmaya ve Kürdistan'ın istikrarını, huzurunu ve vatandaşlarının çıkarlarını hedef almaktan vazgeçmeye çağırdı.