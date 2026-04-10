Erbil ve Avrupa arasında uçuş trafiği bugün yeniden başlıyor

Erbil Uluslararası Havalimanından Avrupa ülkelerine doğrudan uçuşların bugün yeniden başlayacağı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Havacılık ve Turizm Şirketleri Birliği Başkanı Lawand Mamondy, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü, Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulundu.

Lawand Mamondy, bugün saat 16:00 itibarıyla Erbil Uluslararası Havalimanından Avrupa ülkelerine doğrudan uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.

Mamondy, Almanya'nın Düsseldorf kenti ile İstanbul'a iki doğrudan uçuşun gerçekleştirileceğini kaydetti.

Açıklamasında Lawand Mamondy, "Uçuşlar gidiş-dönüş şeklinde yapılacak; yani Düsseldorf Havalimanından Erbil’e ve Erbil'den Düsseldorf'a seferler düzenlenecek. Aynı şekilde İstanbul uçuşları da her iki şehir arasında karşılıklı olarak devam edecek." diye konuştu.