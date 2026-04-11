Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bine yaklaştı

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1953'e yükselirken, yaralı sayısı 6 bin 303 olarak açıklandı. Enkaz kaldırma ve kayıplara ulaşma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

İsrail savaş uçakları, 11 Nisan 2026 Cumartesi sabahı Nebatiye şehrini ve Lübnan'ın güneyindeki ana yol güzergahı olan Zifta'yı bombaladı.

Lübnan Güvenlik Birimleri tarafından yapılan açıklamada, Nebatiye'de bir resmi binaya düzenlenen saldırıda, görevleri başında olan 13 personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam’ın önümüzdeki pazartesi günü New York'a giderek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceği belirtiliyor.

Bu kritik görüşme, ateşkes yollarını aramak ve müzakereleri başlatmak amacıyla Lübnan ve İsrail büyükelçileri arasında yapılması planlanan ilk toplantı öncesinde gerçekleşecek.