Bekayi: Müzakerelerin tek bir oturumda sonuçlanmasını beklememek normaldir

4 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ABD-İran doğrudan görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bazı konularda anlaşmaya vardık, ancak 2-3 önemli konuda görüş ayrılıkları vardı." dedi.

Sözcü Bekayi, bugün (12 Nisan 2026 Pazar), İslamabad'daki görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

İslamabad müzakerelerine ilişkin olarak müzakerelerin sonuç vermediğini ancak diplomasinin devam ettiğini belirten Bekayi, "Bazı konularda anlaşmaya vardık, ancak 2-3 önemli konuda görüş ayrılıkları vardı ve nihayetinde görüşmeler bir anlaşmayla sonuçlanmadı." ifadelerini kullandı.

Bekayi, "Diplomasi asla bitmez." vurgusunu yaparak, "Bu araç, ulusal çıkarları korumak içindir ve diplomatlar görevlerini savaşta da barışta da yapmalıdır." dedi.

Bu nedenle, bu müzakerelerin tek bir oturumda sonuçlanmasının beklenmemesinin doğal olduğunu belirten Bekayi, "Hürmüz Boğazı konusu gibi bazı yeni meseleler bu müzakerelere eklendi." diye ekledi.