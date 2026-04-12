Pakistan, ABD ve İran’ı ateşkese bağlı kalmaya çağırdı

2 saat önce

İshak Dar, 12 Nisan 2026 Pazar günü, Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmek için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan görüşmelerin bir anlaşmaya varılamamasına rağmen, Washington ve Tahran'ı ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya çağırdı.

Görüşmelere ev sahipliği yapan hükümetin başkanı İshak Dar, devlet medyasına yaptığı açıklamada, "Her iki tarafın da ateşkese uymaya devam etmesi şarttır." dedi

Bakan Dar, "Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diyalog ve işbirliğini kolaylaştırmak için önümüzdeki günlerde de rolünü oynamıştır ve oynamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.