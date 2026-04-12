Macaristan'da halk genel seçimler için sandık başında

Macaristan’da halk, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimler için sandık başına gitti.

Seçimlerde halk, biri kendi seçim bölgelerindeki adaylar, diğeri de ulusal parti listeleri olmak üzere iki oy kullanıyor.

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi yarışıyor.

Oy kullanma işlemi, bugün (12 Nisan 2026 Pazar), yerel saatle 06.00’da başladı.

Anketlerin çoğu, yarışta Magyar liderliğindeki Tisza’nın önde olduğunu gösterirken kararsız seçmen oranının yüksek olması, sonuçların belirsizliğini koruduğuna işaret ediyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00’a kadar sürecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği’nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.