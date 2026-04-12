İsrail Yayın Kurumu: ABD ve İran arasındaki ateşkes uzatılacak

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu, ABD-İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkesinin uzatılacağını öne sürdü.

Kuruluşun, üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkesin, görüşmelere daha fazla fırsat tanımak amacıyla uzatılma olasılığı yüksek.

İsrailli kaynak, İran ve ABD'nin İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu konusunda bir anlaşmaya varması durumunda, diğer konularda da anlaşmaya varılmasının mümkün olacağı, çünkü İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun iki taraf arasındaki temel anlaşmazlık noktası olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ABD-İran doğrudan görüşmelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İranlıların şartlarımızı kabul etmeye istekli olduğu noktaya bir türlü ulaşamadık. Oldukça esnek davrandık, uzlaşmacıydık. İran, ABD'nin koşullarını kabul etmemeyi seçti. Anlaşma olmadan ABD'ye dönüyoruz." demişti

ABD Başkan Yardımcısı, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.