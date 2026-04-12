Başbakan Barzani’den yeni Keldani Patriği’ne tebrik mesajı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dünya Keldani Kilisesinin yeni Patriği seçilmesi vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımlayarak, Kürdistan’daki bir arada yaşama kültürüne vurgu yaptı.

Başbakan Mesrur Barzani, Dünya Keldani Kilisesinin yeni Patriğine hitaben yayımladığı mesajda, yeni görevinden dolayı kendisini kutlayarak başarı dileklerini iletti.

Bu görevin büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Başbakan, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mesajında Kürdistan Bölgesi’nin toplumsal zenginliğine dikkat çeken Başbakan Barzani, “Kürdistan Bölgesi, Keldani kardeşlerimizin ve tüm Hristiyanların bölgedeki konumu ve kadim varlığıyla gurur duymaktadır.” dedi.

Hükümetin, farklı inanç ve etnik yapılar arasındaki uyumu koruma kararlılığını yineleyen Mesrur Barzani, şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm farklı bileşenler ile inanç grupları arasındaki barışçıl bir arada yaşama kültürünü güçlendirme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.”