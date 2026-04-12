ADNOC CEO’su: Hürmüz Boğazı İran’ın şahsi mülkü değildir

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) CEO’su Sultan Ahmed Al Jaber, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehditlerine sert tepki gösterdi.

Cebir, boğazın İran’ın mülkiyetinde olmadığını ve kapatılmasının küresel bir güvenlik tehdidi oluşturacağını vurguladı.

Sultan Ahmed Al Jaber, 12 Nisan 2026 Pazar günü sosyal medya hesabı (X) üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ilişkin net mesajlar verdi.

Jaber, "Hürmüz Boğazı hiçbir zaman İran’ın mülkü olmamıştır; dolayısıyla burayı kapatma veya deniz trafiğini kısıtlama yetkisine sahip değillerdir." dedi.

Hürmüz Boğazı’nın uluslararası ticaret için hayati önemine dikkat çeken Cebir, bu stratejik noktadaki ulaşımın engellenmesinin küresel bir krize yol açacağı uyarısında bulundu.

“Bu boğazdaki ulaşımın herhangi bir şekilde aksatılması, dünya ekonomisinin can damarının kesilmesi demektir.” diyen Jaber, “Bu durum tüm ülkelerin enerji, gıda ve sağlık güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdittir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın tehditkar tutumunu "yasa dışı ve tehlikeli" olarak nitelendiren ADNOC CEO’su, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu tür davranışlar kabul edilemez. Dünya böylesi bir kaosa tahammül edemez ve bu boyuttaki bir girişimin gerçekleşmesine asla izin vermeyecektir.”