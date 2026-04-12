ABD heyeti anlaşma sağlanamadan Washington’a döndü

Üst düzey ABD heyeti, İran tarafıyla yürüttükleri yoğun müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Pakistan’ın başkentinden ayrılarak anlaşma sağlanamadan Washington’a döndü.

CBS News, 12 Nisan 2026 Pazar günü, İran ile müzakerelere katılmak üzere Pakistan’da bulunan ABD heyetinin, görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilememesi üzerine başkent İslamabad’dan ayrıldığını duyurdu.

Amerikalı yetkililerin verdiği bilgilere göre Jared Kushner, Steve Witkoff ve beraberlerindeki teknik ekip, yaklaşık 21 saat süren uzun soluklu müzakere turunun ardından Pakistan topraklarından ayrıldı.

Bu kapsamda, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bu sabah İslamabad’da düzenlediği basın toplantısında görüşmelerin çıkmaza girdiğini kabul etmişti.

JD Vance, "İranlılarla çok sayıda esaslı görüşme gerçekleştirdik, bu iyi haber; ancak kötü haber şu ki nihai bir anlaşmaya varamadık." demişti.

ABD Başkan Yardımcısı, doğrudan müzakerelerin sona erdiğini ve ikinci bir görüşme turu için şu an verilmiş herhangi bir karar veya anlaşma bulunmadığını net bir şekilde ifade etmişti.

Dün (11 Nisan 2026 Cumartesi günü), ABD ve İran üst düzey heyetleri arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da birkaç tur müzakere gerçekleştirilmişti.